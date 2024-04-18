Бастрыкину доложат обстоятельства падения футбольных ворот на ребёнка в Тюмени
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК.
Уточняется, что ЧП произошло 17 апреля в ЖК «Плеханово». Ребёнку понадобилась помощь медиков.
«Кроме того, сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил», — уточнили в Следственном комитете.
Ранее в Канске Красноярского края трёхлетняя девочка была госпитализирована с переломом ноги и травмой живота после того, как на неё упали футбольные ворота.