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В Красноярском крае девочку госпитализировали после падения футбольных ворот

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В Канске Красноярского края трёхлетняя девочка госпитализирована с переломом ноги и травмой живота после того, как на неё упали футбольные ворота.
В Красноярском крае девочку госпитализировали после падения футбольных ворот
  • РИА Новости

Об этом сообщает Prmira.ru со ссылкой на краевое управлении следственного комитета.

ЧП произошло вечером 7 апреля на стадионе «Спартак» на улице Кайтымской. Девочка играла в футбол вместе с тремя старшими братьями — 12, 14 и 16 лет, когда на неё упали незакреплённые металлические ворота.

Ребёнка доставили в Канскую МРБ.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с высоты на бетонный пол в океанариуме Владивостока.

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