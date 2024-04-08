В Красноярском крае девочку госпитализировали после падения футбольных ворот

В Канске Красноярского края трёхлетняя девочка госпитализирована с переломом ноги и травмой живота после того, как на неё упали футбольные ворота.

Об этом сообщает Prmira.ru со ссылкой на краевое управлении следственного комитета.

ЧП произошло вечером 7 апреля на стадионе «Спартак» на улице Кайтымской. Девочка играла в футбол вместе с тремя старшими братьями — 12, 14 и 16 лет, когда на неё упали незакреплённые металлические ворота.

Ребёнка доставили в Канскую МРБ.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с высоты на бетонный пол в океанариуме Владивостока.