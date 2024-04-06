В Приморском океанариуме ребёнок упал с высоты на бетонный пол
Ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с высоты на бетонный пол в океанариуме во Владивостоке.
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
Возбуждено уголовное дело.
Ребёнок госпитализирован.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке смерти трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).
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