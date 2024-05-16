Беглов заявил о необходимости ужесточить требования для кикшеринга в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта признал принятые меры, ограничивающие передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по городу, недостаточными.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Правила работы для кикшеринга в городе установили с самого начала, а впоследствии ввели и более жёсткие ограничения скоростного режима — до 20 км/ч, а где-то и до 10 км/ч. Кроме того, 30 зон в городе закрыли для передвижения на СИМ, среди них центральные площади и набережные Невы.

Беглов отметил, что проблемы на этом не закончились, и случаев травматизма меньше не становится. Не устраивает его и тот факт, что компании кикшеринга не зарегистрированы в Петербурге и не платят налоги, но при этом бесплатно занимают тысячи локаций для парковки СИМ.

По мнению губернатора, город необходимо наделить полномочиями самому определять зоны для СИМ и характер ограничений пользования.

«Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России… Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям», — резюмировал Беглов.

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