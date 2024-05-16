Более 800 тысяч туристов отдохнули на Кубани на майских праздниках
- РИА Новости
Об этом, как сообщает сайт «Кубань 24», рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Четверть отдыхающих приехали на один день. Это говорит о повышении интереса со стороны жителей соседних регионов. Мы системно работаем над тем, чтобы отдыхающие выбирали именно наш край вне зависимости от сезона», — сказал он.
Он отметил, что в регионе с начала года заработали шесть отелей, до конца года запустят ещё 35. Также предлагается альтернативный пляжному отдых — активный, гастро- и винный, экотуризм.
Ранее сообщалось, куда россияне отправятся отдыхать летом.