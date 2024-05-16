RT в Telegram
Подпишись

Более 800 тысяч туристов отдохнули на Кубани на майских праздниках

Короткая ссылка
Более 800 тыс. туристов отдохнули на курортах Кубани на майских праздниках.
Более 800 тысяч туристов отдохнули на Кубани на майских праздниках
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Кубань 24», рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Четверть отдыхающих приехали на один день. Это говорит о повышении интереса со стороны жителей соседних регионов. Мы системно работаем над тем, чтобы отдыхающие выбирали именно наш край вне зависимости от сезона», — сказал он.

Он отметил, что в регионе с начала года заработали шесть отелей, до конца года запустят ещё 35. Также предлагается альтернативный пляжному отдых — активный, гастро- и винный, экотуризм. 

Ранее сообщалось, куда россияне отправятся отдыхать летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить