Более 800 тысяч туристов отдохнули на Кубани на майских праздниках

Более 800 тыс. туристов отдохнули на курортах Кубани на майских праздниках.

Об этом, как сообщает сайт «Кубань 24», рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Четверть отдыхающих приехали на один день. Это говорит о повышении интереса со стороны жителей соседних регионов. Мы системно работаем над тем, чтобы отдыхающие выбирали именно наш край вне зависимости от сезона», — сказал он.

Он отметил, что в регионе с начала года заработали шесть отелей, до конца года запустят ещё 35. Также предлагается альтернативный пляжному отдых — активный, гастро- и винный, экотуризм.

Ранее сообщалось, куда россияне отправятся отдыхать летом.