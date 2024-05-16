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В ТиНАО Москвы построят современный хлебозавод

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что вблизи деревни Троицкое в Новой Москве будет построен современный хлебозавод в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
В ТиНАО Москвы построят современный хлебозавод
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Москва выделила инвестору участок для строительства предприятия, площадь которого составит 96 тыс. кв. м, и заключила договор аренды по льготной ставке в один рубль в год сроком на пять лет, рассказал вице-мэр.

По его словам, инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. Также на предприятии будет создано 200 рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в районе Внукова в Москве появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов.

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