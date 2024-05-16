В ТиНАО Москвы построят современный хлебозавод
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Москва выделила инвестору участок для строительства предприятия, площадь которого составит 96 тыс. кв. м, и заключила договор аренды по льготной ставке в один рубль в год сроком на пять лет, рассказал вице-мэр.
По его словам, инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. Также на предприятии будет создано 200 рабочих мест.
Ранее НСН сообщала, что в районе Внукова в Москве появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов.