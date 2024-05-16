Жительница ХМАО предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном

В Ханты-Мансийске будут судить женщину, от которой из-за регулярных побоев и унижений сбежал несовершеннолетний сын.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет региона.

«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребёнок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.

Ребёнка поместили в соцучреждение, его мать лишена родительских прав. В ходе следствия выяснилось, что женщина, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала сына, оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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