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Жительница ХМАО предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном

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В Ханты-Мансийске будут судить женщину, от которой из-за регулярных побоев и унижений сбежал несовершеннолетний сын.
Жительница ХМАО предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет региона.

«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребёнок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.

Ребёнка поместили в соцучреждение, его мать лишена родительских прав. В ходе следствия выяснилось, что женщина, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала сына, оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее в Екатеринбурге дети сбежали от приёмных родителей из-за побоев и наказаний за то, что без спроса берут еду.

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