Жительница ХМАО предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет региона.
«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребёнок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.
Ребёнка поместили в соцучреждение, его мать лишена родительских прав. В ходе следствия выяснилось, что женщина, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала сына, оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
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