Почти 3 тысячи человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей
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Об этом, как сообщает URA.RU, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 14 человек», — сказала она.
В материале уточнили, что неделю назад с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека.
Ранее иммунолог рассказал о признаках клещевого энцефалита.