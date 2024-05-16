Почти 3 тысячи человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей

Почти 3 тыс. человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей, из них 789 детей.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 14 человек», — сказала она.

В материале уточнили, что неделю назад с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека.

Ранее иммунолог рассказал о признаках клещевого энцефалита.