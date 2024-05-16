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Почти 3 тысячи человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей

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Почти 3 тыс. человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей, из них 789 детей.
Почти 3 тысячи человек пострадали в Челябинской области от укусов клещей
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«В регионе зарегистрировано 2864 обращения жителей, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 789 детей. Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 14 человек», — сказала она.

В материале уточнили, что неделю назад с укусами клещей в медучреждения обратились 2384 человека.

Ранее иммунолог рассказал о признаках клещевого энцефалита.

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