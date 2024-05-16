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Пятая часть россиян путешествовала по России на майских праздниках

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Эксперты провели исследование и выяснили, как россияне провели майские праздники. 20% опрошенных рассказали, что в эти дни путешествовали по России, а 8% побывали за границей.
Пятая часть россиян путешествовала по России на майских праздниках
  • Gettyimages.ru

Ещё 16% опрошенных отдыхали на даче, а 15% — посвятили всё время работе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Также 22% респондентов признались, что в эти дни отдыхали и восстанавливали силы, а 3%, напротив, провели выходные активно.

Самыми востребованными городами традиционно стали Москва с 19,6% отельных бронирований, Санкт-Петербург с долей в 13,9% и Сочи — 9,3%.

Из зарубежных городов лидировал Стамбул с долей бронирований 9,8%. Далее следуют Дубай — 5,2% и Минск — 5%.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

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