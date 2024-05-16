В Дальнегорске возбудили дело после падения на девочку футбольных ворот
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«13 апреля девочка находилась на стадионе на территории МБУ «КСЦ Полиметалл», где запрыгнула и повисла на верхней балке металлических ворот, которые не были должным образом закреплены. В результате конструкция упала на ребёнка. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ворота убраны. Устанавливаются лица, ответственные за безопасное предоставление услуг на стадионе.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске проводят проверку по факту падения ребёнка из окна.