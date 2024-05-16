В Дальнегорске возбудили дело после падения на девочку футбольных ворот

В Дальнегорске следователи СК России возбудили уголовное дело после того, как на девочку упали футбольные ворота.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«13 апреля девочка находилась на стадионе на территории МБУ «КСЦ Полиметалл», где запрыгнула и повисла на верхней балке металлических ворот, которые не были должным образом закреплены. В результате конструкция упала на ребёнка. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ворота убраны. Устанавливаются лица, ответственные за безопасное предоставление услуг на стадионе.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске проводят проверку по факту падения ребёнка из окна.