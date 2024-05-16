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Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США

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Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.
Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

По словам Мурадова, Соединённые Штаты нацелены на то, чтобы не допустить возвращения украинского народа в единую русскую цивилизационную семью. 

Об этом он рассказал РИА Новости

«Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России, но и уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа», — подчеркнул Мурадов. 

Он добавил, что перспектива объединения русского и украинского народов пугает Запад, потому что это вернёт России статус сильной мировой державы и оплота традиционных ценностей.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы поглумиться над украинским народом

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