Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.

По словам Мурадова, Соединённые Штаты нацелены на то, чтобы не допустить возвращения украинского народа в единую русскую цивилизационную семью.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России, но и уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа», — подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что перспектива объединения русского и украинского народов пугает Запад, потому что это вернёт России статус сильной мировой державы и оплота традиционных ценностей.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы поглумиться над украинским народом.