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В Подмосковье начались первые в 2024 году программы по переподготовке для женщин в декрете

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В Московской области начались первые в 2024 году программы по повышению квалификации и переподготовке женщин в декрете.
В Подмосковье начались первые в 2024 году программы по переподготовке для женщин в декрете
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсоцразвития.

«На этой неделе обучение началось по программам, позволяющим получить профессию флориста, специалиста по государственным закупкам, косметолога, делопроизводителя и специалиста по охране труда. Всего женщинам в декрете предлагается на выбор 21 новая профессия», — говорится в сообщении.

Занятия проходят в онлайн-формате. При успешном прохождении итоговой аттестации слушательница получает соответствующий документ.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 тыс. женщин в декрете прошли обучение новым профессиям в Подмосковье.

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