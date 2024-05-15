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Большинство россиян спят по 7 — 9 часов в сутки

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Согласно новому исследованию, 59% россиян спят по семь — девять часов в сутки, ещё 36% закладывают на сон от четырёх до шести часов.
Большинство россиян спят по 7 — 9 часов в сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

По словам 2% опрошенных, они спят два — три часа в сутки, столько же спят от 10 до 11 часов.

К причинам, мешающим сну, россияне отнесли нервную обстановку на работе (27%) и переработки (25%). Ещё 23% слишком много сидят в интернете и смотрят кино и сериалы.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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