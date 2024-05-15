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Адвокат Постанюк рассказал о льготах по возрасту при оформлении наследства

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Адвокат Владимир Постанюк рассказал о льготах и скидках по возрасту при оформлении наследства.
Адвокат Постанюк рассказал о льготах по возрасту при оформлении наследства
  • Gettyimages.ru

«Статья 333.38 Налогового кодекса освобождает от уплаты госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство наследников, которые не достигли совершеннолетия ко дню открытия наследства. Кроме того, не придётся платить наследникам, которым досталась жилая недвижимость, если они проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этой недвижимости после его смерти», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, в 2024 году введена ещё одна льгота — от уплаты госпошлины освободили наследников лиц, погибших в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране госсобственности и др.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал об особенностях процедуры вступления в наследство без завещания.

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