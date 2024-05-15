Специалист Питилим рассказал о действиях при зависании смартфона

Руководитель службы технической поддержки aif.ru Игорь Питилим рассказал, что делать при зависании смартфона. Он отметил, что в большинстве случаев поможет принудительная перезагрузка — нажатие определённой комбинации кнопок.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Питилим сообщил, что если это не помогло или же смартфон стал работать некорректно, то лучше обратиться в сервисный центр. Не исключено, что произошла какая-то поломка.

«Перезагрузить гаджеты или сбросить заводские настройки можно через Boot Menu. Но я рекомендую не делать этого самим. Потому что у всех производителей для разных моделей телефонов (даже из одной линейки) это меню может отличаться, к тому же вся информация в нём указана на английском языке», — сказал эксперт.

Ранее автор канала в «Дзене» «Экологичный психолог» клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рекомендовал ограничивать использование смартфонов детьми.