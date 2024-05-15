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Шугаев заявил, что остаётся на посту директора ФСВТС

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что остаётся на посту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет — я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь», — отметил Шугаев, отвечая на вопрос, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.

По его словам, директора федеральной службы назначает глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

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