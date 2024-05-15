В Москве расширили программу поддержки предприятий-инноваторов

В правительстве Москвы заявили о расширении программы поддержки предприятий-инноваторов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сейчас в реестр входит более 450 организаций. Попасть в него могут столичные предприниматели практически из любых сфер. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она также отметила, что компания — участник программы может рассчитывать на грант до 30 млн рублей в год, который позволит возместить половину затрат на покупку российского оборудования и 35% — импортного.

С начала 2024 года гранты на 440 млн рублей успели получить уже 112 предприятий.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый индустриальный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.