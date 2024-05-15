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В Москве появится новый индустриальный комплекс

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Новый индустриальный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта появится в ТиНАО, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве появится новый индустриальный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

На выделенном участке инвестор построит два завода по производству строительных материалов.

«В индустриальный комплекс в ТиНАО войдёт четыре предприятия общей площадью 223 тыс. кв. м. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 га по ставке один рубль в год. Это 32-я компания, которая воспользовалась поддержкой столицы», — сказал Ефимов.

Отмечается, что договор с инвестором заключён на пять лет — именно за этот срок он должен построить два завода.

Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы проведут реконструкцию очистных сооружений «Пучково».

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