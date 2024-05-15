В Москве появится новый индустриальный комплекс
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
На выделенном участке инвестор построит два завода по производству строительных материалов.
«В индустриальный комплекс в ТиНАО войдёт четыре предприятия общей площадью 223 тыс. кв. м. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 га по ставке один рубль в год. Это 32-я компания, которая воспользовалась поддержкой столицы», — сказал Ефимов.
Отмечается, что договор с инвестором заключён на пять лет — именно за этот срок он должен построить два завода.
Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы проведут реконструкцию очистных сооружений «Пучково».