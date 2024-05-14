В ТиНАО Москвы реконструируют очистные сооружения «Пучково»

На территории Новой Москвы проведут реконструкцию очистных сооружений «Пучково».

Об этом сообщает РИАМО.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, комплексная инвентаризация после присоединения к Москве новых территорий выявила ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов.

По его словам, после реконструкции возрастёт надёжность работы системы водоотведения, а также будет обеспечен необходимый резерв мощностей.

«В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тыс. куб. м в сутки, работы проведём с применением самых современных технологий», — добавил вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.