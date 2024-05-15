Новым спикером парламента Чечни избран Шаид Жамалдаев

Новым спикером парламента Чечни избран зампред парламента Шаид Жамалдаев.

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе внеочередного заседания Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий председателя парламента республики. В ходе тайного голосования в среду, 15 мая, депутаты единогласно избрали Жамалдаева.

«Сегодня мне дали большую ответственность. С вашей помощью, с помощью всех мы с ней справимся. Я буду трудиться во благо нашего народа и главы», — заявил Жамалдаев.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трёх территориальных органов МВД России. Это начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов, министр внутренних дел по Республике Калмыкия Дмитрий Григорьев и начальник УМВД России по Калужской области Сергей Никифоров.