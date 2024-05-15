Путин заявил, что Белоусов должен добиться баланса между «пушками» и «маслом»
По его словам, соотношение выпускаемых «пушек» и «масла» должно быть «органически вписано в общую стратегию развития государства российского» — не в ущерб другим сферам.
«Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», — приводит ТАСС слова главы государства.
Ранее Белоусов заявил, что первоочередной задачей на посту главы оборонного ведомства для него станет обеспечение вооружением группировок российских войск на СВО, а также комплектование ВС.
Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.