Путин заявил, что Белоусов должен добиться баланса между «пушками» и «маслом»

Новый глава Минобороны России Андрей Белоусов умело сбалансирует развитие военных и гражданских сфер, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

По его словам, соотношение выпускаемых «пушек» и «масла» должно быть «органически вписано в общую стратегию развития государства российского» — не в ущерб другим сферам.

«Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Белоусов заявил, что первоочередной задачей на посту главы оборонного ведомства для него станет обеспечение вооружением группировок российских войск на СВО, а также комплектование ВС.

Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.