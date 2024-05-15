Юрист Туслякова прокомментировала изменение порядка учёта алиментов на детей

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова прокомментировала изменение порядка учёта алиментов на детей, которое вступает в силу с июня 2024 года.

«Стоит учитывать, что сведения о вынесении судебных решений или судебных приказов о назначении алиментов или об отмене выплаты назначенных алиментов будут предоставляться судами по запросу СФР. Если данные не поступят в рамках межведомственного взаимодействия, то заявитель будет обязан представить судебное решение или судебный приказ самостоятельно», — заявила Туслякова в беседе с Life.ru.

По её словам, сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

«Вместе с тем теперь нельзя будет указать любой размер алиментов. СФР учтёт алименты в размере на одного ребёнка не менее одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — одной второй минимального размера оплаты труда. Это правило будет применяться только в отношении заявителя, указавшего статус «разведён (разведена)» в графе «Семейное положение» заявления о назначении ежемесячного пособия, и не будет применяться в отношении единственного родителя или единственного опекуна», — сообщила эксперт.

Ранее в Социальном фонде Астраханской области сообщили, что в регионе более 100 тыс. семей получают единое пособие.