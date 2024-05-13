В Астраханской области более 100 тысяч семей оформили детское пособие

В Социальном фонде Астраханской области сообщили, что в регионе более 100 тыс. семей получают единое пособие.

Речь о семьях, признанных нуждающимися. Претендовать на выплату можно в том случае, если среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе — 14 989 рублей, передаёт АБН24.

Пособие назначается индивидуально и может составлять 50%, 75% и 100% прожиточного минимума.

Ранее 360.ru сообщало, что в Московской области около 20 тыс. семей получили выплаты на новорождённых с начала 2024 года. Общая сумма превысила 400 млн рублей.