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В Астраханской области более 100 тысяч семей оформили детское пособие

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В Социальном фонде Астраханской области сообщили, что в регионе более 100 тыс. семей получают единое пособие.
В Астраханской области более 100 тысяч семей оформили детское пособие
  • РИА Новости

Речь о семьях, признанных нуждающимися. Претендовать на выплату можно в том случае, если среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе — 14 989 рублей, передаёт АБН24.

Пособие назначается индивидуально и может составлять 50%, 75% и 100% прожиточного минимума.

Ранее 360.ru сообщало, что в Московской области около 20 тыс. семей получили выплаты на новорождённых с начала 2024 года. Общая сумма превысила 400 млн рублей.

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