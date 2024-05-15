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В Тверской области открыли новый железнодорожный вокзал

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В Калязине Тверской области открыли новый железнодорожный вокзал.
В Тверской области открыли новый железнодорожный вокзал
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Вокзал — это визитная карточка любого города. Важно, что при строительстве здания использованы новые технологии, созданы максимально удобные и безопасные условия для пассажиров, благоустроена прилегающая территория. При этом воссоздан исторический облик вокзала, в дизайне и интерьере которого отражено богатое духовное и культурное наследие Калязина», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как уточнили в материале, площадь нового железнодорожного вокзала составляет 190 кв.м. Это современное модульное пассажирское здание отечественного производства, при этом одной из ключевых задач было сохранение его исторического облика.

Ранее в Твери начала работу фотовыставка «Атмосфера».

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