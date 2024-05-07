Фотовыставка «Атмосфера» начала работу в Твери

Фотовыставка «Атмосфера» открылась в центре Твери.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Организатором выставки является образовательный проект «Практики наследия».

«Главная цель — формирование бережного отношения к объектам культурного наследия и вовлечение жителей в процесс сохранения памятников истории и культуры», — сказано в сообщении.

Выставка посвящена знаковым историческим зданиям Тверской области, в том числе объектам культурного наследия.

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