Фотовыставка «Атмосфера» начала работу в Твери
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Организатором выставки является образовательный проект «Практики наследия».
«Главная цель — формирование бережного отношения к объектам культурного наследия и вовлечение жителей в процесс сохранения памятников истории и культуры», — сказано в сообщении.
Выставка посвящена знаковым историческим зданиям Тверской области, в том числе объектам культурного наследия.
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