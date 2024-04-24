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В Тверской области выбрали лучших педагогов и воспитателей

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В Тверской области наградили лауреатов и победителей региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года — 2024», «Воспитатель года — 2024».
В Тверской области выбрали лучших педагогов и воспитателей
  • © Правительство Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Торжественная церемония награждения состоялась 24 апреля в ДК «Пролетарка» в Твери.

«У нас в этом году были очень интересные участники, очень яркие, очень харизматичные. Было отрадно, что почти все муниципалитеты представили своих лучших учителей на региональный конкурс», — рассказал член жюри, народный учитель России Андрей Мишин.

В региональных этапах конкурса победили учитель физкультуры Ново-Ямской школы в Старице Максим Храмцов и воспитатель детского сада №62 в Твери Оксана Гомаз.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке победительницей регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года — 2024» стала педагог английского языка школы №6 Кира Скрипченко.

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