Глава ДНР рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будут активно развивать сельское хозяйство.

Об этом сообщает ОТР.

«Да, мы уже сейчас ставим рекорды, рекорды по сбору урожая: по пшенице, по зерновым в целом мы более 1 млн т собрали в прошлом году. Но это только начало, хотя является уже рекордом в определённом ключе, но мы понимаем, что мы можем гораздо серьёзнее расширить данную урожайность», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в регионе хотят ещё обратить внимание на такие сектора, как тепличное хозяйство и виноградарство.

Ранее сообщалось, что в Волновахе заработал первый автобусный маршрут.