Глава ДНР рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Да, мы уже сейчас ставим рекорды, рекорды по сбору урожая: по пшенице, по зерновым в целом мы более 1 млн т собрали в прошлом году. Но это только начало, хотя является уже рекордом в определённом ключе, но мы понимаем, что мы можем гораздо серьёзнее расширить данную урожайность», — сказал Пушилин.
Он добавил, что в регионе хотят ещё обратить внимание на такие сектора, как тепличное хозяйство и виноградарство.
Ранее сообщалось, что в Волновахе заработал первый автобусный маршрут.