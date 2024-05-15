В ТиНАО создадут новые управы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании новых управ районов ТиНАО.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Правительство Москвы приняло решение о создании новых территориальных органов исполнительной власти в ТиНАО — управ районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка. Одновременно управа района Внуково была переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов», — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также уточнили, что в результате реорганизации органов власти будут созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего развития ТиНАО и повышения качества жизни населения.

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