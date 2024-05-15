RT в Telegram
Подпишись

В ТиНАО создадут новые управы

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании новых управ районов ТиНАО.
В ТиНАО создадут новые управы
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Правительство Москвы приняло решение о создании новых территориальных органов исполнительной власти в ТиНАО — управ районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка. Одновременно управа района Внуково была переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов», — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также уточнили, что в результате реорганизации органов власти будут созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего развития ТиНАО и повышения качества жизни населения. 

Ранее жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить