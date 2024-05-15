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В Москве рассказали о «цифровом двойнике» будущего электродепо «Бирюлёвское»

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Московское электродепо «Бирюлёвское» стало пилотным проектом в области адаптации отечественного программного обеспечения для построения цифровой информационной модели, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Москве рассказали о «цифровом двойнике» будущего электродепо «Бирюлёвское»
  • РИА Новости

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«Была проведена настройка программного обеспечения, разработана компонентная база из около 12 тыс. элементов модели, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, наружные сети водоснабжения и канализации. Также отработаны инструменты интеграции модели с существующими информационными системами компании», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что использование российского программного обеспечения даст проектной команде удобное управление информацией.

Ранее сообщалось, что в научной электронной библиотеке появился сервис поиска статей с помощью ИИ.

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