В Москве рассказали о «цифровом двойнике» будущего электродепо «Бирюлёвское»

Московское электродепо «Бирюлёвское» стало пилотным проектом в области адаптации отечественного программного обеспечения для построения цифровой информационной модели, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«Была проведена настройка программного обеспечения, разработана компонентная база из около 12 тыс. элементов модели, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, наружные сети водоснабжения и канализации. Также отработаны инструменты интеграции модели с существующими информационными системами компании», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что использование российского программного обеспечения даст проектной команде удобное управление информацией.

Ранее сообщалось, что в научной электронной библиотеке появился сервис поиска статей с помощью ИИ.