В Москве рассказали о «цифровом двойнике» будущего электродепо «Бирюлёвское»
- РИА Новости
Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.
«Была проведена настройка программного обеспечения, разработана компонентная база из около 12 тыс. элементов модели, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, наружные сети водоснабжения и канализации. Также отработаны инструменты интеграции модели с существующими информационными системами компании», — сказал Загрутдинов.
Он также отметил, что использование российского программного обеспечения даст проектной команде удобное управление информацией.
Ранее сообщалось, что в научной электронной библиотеке появился сервис поиска статей с помощью ИИ.