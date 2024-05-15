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Минфин предложил повысить ставку ипотеки для россиян с детьми старше 6 лет

Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с детьми до 12%

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Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил об идее повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми старше 6 лет.
Минфин предложил повысить ставку ипотеки для россиян с детьми старше 6 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются», — отметил Чебесков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2024».

По его словам, ведомство предлагало для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%.

Он подчеркнул, что решений пока нет.

Ранее НСН сообщала, что в Москве оформили 8500 семейных ипотек с начала года.

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