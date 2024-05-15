Минфин предложил повысить ставку ипотеки для россиян с детьми старше 6 лет
Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с детьми до 12%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются», — отметил Чебесков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2024».
По его словам, ведомство предлагало для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%.
Он подчеркнул, что решений пока нет.
Ранее НСН сообщала, что в Москве оформили 8500 семейных ипотек с начала года.