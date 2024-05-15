На Урале рассказали о ходе строительства жилья

На Урале с начала года построили более 3,5 млн кв. м жилья, что на 14,2% превышает показатели прошлого года.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«В январе-апреле 2024 года в УрФО введено в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м жилья — это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Объём строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн «квадратов», продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах», — сказано в сообщении.

Якушев отметил, что объём строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 10,7 млн кв. м.

Ранее в УрФО рассказали о строительстве и ремонте культурных объектов.