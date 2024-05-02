В УрФО рассказали о строительстве и ремонте культурных объектов

В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов в рамках федерального проекта «Культурная среда», заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Сами названия федеральных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создаётся культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создаёт — специалисты учреждений культуры», — сказал Якушев.

В рамках проекта «Творческие люди» 14 тыс. человек повысили квалификацию, 426 творческих инициатив получили поддержку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске отреставрируют особняк Ускова, построенный в конце XIX века.