Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием.

Об этом, как сообщает URA.RU, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — сказал Текслер.

Он отметил, что заксобрание состоялось как эффективный государственный орган, имеющий свои традиции и постоянно растущий перечень задач.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Курчатов фест» состоится в Челябинске 11—12 июля.