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Суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера

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Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру, оскорбительно высказавшемуся в адрес участников специальной военной операции на Украине.
Суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера
  • РИА Новости

Об аресте блогера, ставшего фигурантом уголовного дела по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства, ходатайствовало следствие.

«По ходатайству следователей ГСУ СК России по городу Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

О задержании оскорбившего участников СВО блогера стало известно 14 мая. Сообщалось, что его доставили в ОМВД России по району Крюково города Москвы для дальнейшего разбирательства.

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