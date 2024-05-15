Суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру, оскорбительно высказавшемуся в адрес участников специальной военной операции на Украине.

Об аресте блогера, ставшего фигурантом уголовного дела по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства, ходатайствовало следствие.

«По ходатайству следователей ГСУ СК России по городу Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

О задержании оскорбившего участников СВО блогера стало известно 14 мая. Сообщалось, что его доставили в ОМВД России по району Крюково города Москвы для дальнейшего разбирательства.