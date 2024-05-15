В поселении Первомайское ТиНАО выделят участок под ИЖС
- РИА Новости
«Утверждён градостроительный план земельного участка 0,3 га. На нём можно построить дом общей площадью 1 тыс. кв. м, а также разместить гараж или хозяйственный блок», — сказала Княжевская.
По её словам, малоэтажное жилое строительство в Новой Москве пользуется большим спросом. Территорию активно развивают — улучшается транспортная доступность, появляется современная социальная инфраструктура, открываются многофункциональные торгово-развлекательные комплексы.
Участок расположен в поселении Первомайское. Территория свободна от капитальной застройки, есть подъездная дорога.
Ранее Юлиана Княжевская рассказала, что на юго-востоке Москвы планируют построить три дома по программе реновации.