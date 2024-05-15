В Челябинске прокуратура проверит публикацию про падение бетонной плиты с крыши школы
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой области организована проверка по публикации СМИ о падении бетонной плиты с крыши здания филиала школы 76 в Челябинске. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, если будут найдены нарушения, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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