В Челябинске прокуратура проверит публикацию про падение бетонной плиты с крыши школы

В Челябинске прокуратура проверит публикацию по факту падения бетонной плиты с крыши школы.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по публикации СМИ о падении бетонной плиты с крыши здания филиала школы 76 в Челябинске. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, если будут найдены нарушения, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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