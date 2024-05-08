В Челябинске наказали кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Директору ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках», — добавили в ведомстве.
Прокуратура начала проверку после обращения родителей 11-летней девочки. Она потеряла транспортную карту, и из-за этого кондуктор высадил её из трамвая в мороз. В итоге ребёнок заблудился и заболел.
Также прокуратура района направила в Центральный районный суд Челябинска иск и требует взыскать с ЧелябГЭТ компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей.
Ранее сообщили, что в Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка.