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В Челябинске наказали кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая

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Прокуратура в Челябинске привлекла к административной ответственности кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая.
В Челябинске наказали кондуктора, который в мороз высадил ребёнка из трамвая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Директору ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках», — добавили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку после обращения родителей 11-летней девочки. Она потеряла транспортную карту, и из-за этого кондуктор высадил её из трамвая в мороз. В итоге ребёнок заблудился и заболел.

Также прокуратура района направила в Центральный районный суд Челябинска иск и требует взыскать с ЧелябГЭТ компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей.

Ранее сообщили, что в Ставропольском крае перед судом предстанет няня, избивавшая малолетнего ребёнка.

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