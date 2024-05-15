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В Курганской области ввели специальные выплаты на День семьи

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Правительство Курганской области ко Дню семьи ввело специальные выплаты.
В Курганской области ввели специальные выплаты на День семьи
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 тыс. руб. каждый», — рассказал Шумков.

Всего сертификаты получат 900 семей и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысили 5,5 млрд рублей.

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