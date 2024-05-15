В Курганской области ввели специальные выплаты на День семьи

Правительство Курганской области ко Дню семьи ввело специальные выплаты.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 тыс. руб. каждый», — рассказал Шумков.

Всего сертификаты получат 900 семей и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысили 5,5 млрд рублей.