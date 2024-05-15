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В ХМАО назначен директор департамента дорожного хозяйства и транспорта

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития Республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта.
В ХМАО назначен директор департамента дорожного хозяйства и транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт окружного правительства.

Как указано в материале, Черников сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года.

Антону Черникову 35 лет, имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». В марте этого года министр строительства и ЖКХ России Файзуллин наградил Черникова знаком «Почётный строитель России».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ.

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