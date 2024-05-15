В ХМАО назначен директор департамента дорожного хозяйства и транспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт окружного правительства.
Как указано в материале, Черников сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года.
Антону Черникову 35 лет, имеет два диплома о высшем образовании — «инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов», и «магистр экономики». В марте этого года министр строительства и ЖКХ России Файзуллин наградил Черникова знаком «Почётный строитель России».
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ.