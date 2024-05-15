В Севастополе обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы после атаки ракет ATACMS
- РИА Новости
По словам главы Севастополя, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.
«При столкновении с целью и взрыве суббоеприпас даёт большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м», — пояснил Развожаев.
Эти объекты нельзя поднимать, предупредил губернатор жителей.
Ранее сообщалось, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в Севастополе.
По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили над Крымом десять ракет ATACMS.