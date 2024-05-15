В Севастополе обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы после атаки ракет ATACMS

Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в районе Северная сторона Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.

«При столкновении с целью и взрыве суббоеприпас даёт большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м», — пояснил Развожаев.

Эти объекты нельзя поднимать, предупредил губернатор жителей.

Ранее сообщалось, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в Севастополе.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили над Крымом десять ракет ATACMS.