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В Севастополе обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы после атаки ракет ATACMS

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Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в районе Северная сторона Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы после атаки ракет ATACMS
  • РИА Новости

По словам главы Севастополя, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. 

«При столкновении с целью и взрыве суббоеприпас даёт большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м», — пояснил Развожаев.

Эти объекты нельзя поднимать, предупредил губернатор жителей. 

Ранее сообщалось, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в Севастополе. 

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили над Крымом десять ракет ATACMS. 

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