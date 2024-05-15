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Названы ключевые проекты по благоустройству в СВАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых проектах по благоустройству в СВАО, всего их будет шесть.
Названы ключевые проекты по благоустройству в СВАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«В Южном Медведково появится общественное пространство возле культурно-досугового центра «Полярный», благоустроят территорию центра «Олимп» на Полярной улице — там будут зоны для воркаута, площадки для игры в настольный теннис и стритбол. В районе Свиблово построят спортивный кластер, в Алексеевском районе создадут площадку для выгула собак, сделают пешеходные тропы и усовершенствуют детские площадки», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что реализация этих проектов сделает районы северо-востока Москвы еще более комфортными и уютными.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят территорию Варшавских прудов.

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