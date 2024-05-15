Названы ключевые проекты по благоустройству в СВАО
- РИА Новости
Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.
«В Южном Медведково появится общественное пространство возле культурно-досугового центра «Полярный», благоустроят территорию центра «Олимп» на Полярной улице — там будут зоны для воркаута, площадки для игры в настольный теннис и стритбол. В районе Свиблово построят спортивный кластер, в Алексеевском районе создадут площадку для выгула собак, сделают пешеходные тропы и усовершенствуют детские площадки», — написал Собянин в своём блоге.
Он отметил, что реализация этих проектов сделает районы северо-востока Москвы еще более комфортными и уютными.
Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят территорию Варшавских прудов.