В Москве благоустроят территорию Варшавских прудов
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В 2019 году была проведена реабилитация двух больших прудов каскада. В планах на 2024 год — берегоукрепление, очистка от илового осадка и мусора дна двух водоёмов меньшего размера, а также комплексное благоустройство прилегающих территорий.
«На прилегающей к прудам территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, разместят скульптуры в виде рыб и цапель, установят скамейки и кормушки для птиц», — говорится в сообщении.
Для детей будет предусмотрена игровая зона, для любителей активного отдыха — спортплощадка.
Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки.