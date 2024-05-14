В Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

В Москве будет благоустроена территория Варшавских прудов. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В 2019 году была проведена реабилитация двух больших прудов каскада. В планах на 2024 год — берегоукрепление, очистка от илового осадка и мусора дна двух водоёмов меньшего размера, а также комплексное благоустройство прилегающих территорий.

«На прилегающей к прудам территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, разместят скульптуры в виде рыб и цапель, установят скамейки и кормушки для птиц», — говорится в сообщении.

Для детей будет предусмотрена игровая зона, для любителей активного отдыха — спортплощадка.

Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки.