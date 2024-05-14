RT в Telegram
Подпишись

В Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Короткая ссылка
В Москве будет благоустроена территория Варшавских прудов. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В 2019 году была проведена реабилитация двух больших прудов каскада. В планах на 2024 год — берегоукрепление, очистка от илового осадка и мусора дна двух водоёмов меньшего размера, а также комплексное благоустройство прилегающих территорий.

«На прилегающей к прудам территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, разместят скульптуры в виде рыб и цапель, установят скамейки и кормушки для птиц», — говорится в сообщении.

Для детей будет предусмотрена игровая зона, для любителей активного отдыха — спортплощадка.

Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о ходе экологической реабилитации акватории Москвы-реки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить