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В подмосковном Роспотребнадзоре рассказали о детских лагерях в преддверии лета

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Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш рассказала о детских лагерях региона в преддверии летнего сезона.

«Под контролем управления у нас всего на территории Подмосковья будет работать 105 загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области — 93 лагеря, остальное у нас контролируют другие управления, у которых есть своя санитарная служба», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений будет 1005, с учётом частных школ, учреждений дополнительного образования и так далее.

«Все лагеря, которые на базе школ, начинают работать единовременно с 10 июля. У них три смены по 21 рабочему дню. Большинство лагерей загородных стационарных, которых 93, открываются примерно 1 июня», — сообщила Черныш.

Она добавила, что реестр всех проверенных лагерей опубликован на сайте регионального Министерства социального развития.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области запустили горячую линию по детскому отдыху и детским товарам.

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