Юрист Русяев предупредил о мошеннической схеме по продаже авто

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев заявил, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных аукционов по продаже машин.

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что злоумышленники публикуют объявления о продаже импортных авто на якобы официальных аукционных площадках, причём цены намеренно занижены.

«После того как потенциальный покупатель проявляет интерес к объявлению, с ним связывается «менеджер» аукциона. Он предоставляет подробные инструкции о том, как делать ставки и совершать платежи в криптовалюте для оплаты желаемого автомобиля. К сожалению, после перевода денег в криптовалюте на указанные злоумышленниками кошельки покупатель остаётся ни с чем», — предупредил Русяев.

По его словам, важно покупать машины только через официальные каналы продаж и у авторизованных дилеров.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал об опасности расчётов в криптовалюте при покупке машины.