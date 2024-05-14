Контакт-центр Стройкомплекса Москвы обработал 200 тысяч обращений

В едином контактном центре справочно-консультационной службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы обработали около 200 тыс. обращений, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«С 2017 года специалисты единого контактного центра провели 163 онлайн-консультации и ответили почти на 200 тыс. вопросов. Ежегодно количество обращений в единый контактный центр увеличивается. Это обусловлено активным градостроительным развитием Москвы и реализацией масштабных инфраструктурных проектов», — сказал Ефимов.

По его словам, с апреля 2022 года в составе контактного центра работает подразделение, которое составляет пошаговую инструкцию по прохождению застройщиками процедур в строительстве под индивидуальный запрос — дорожную карту.

«Специалисты единого контактного центра уже подготовили 80 таких инструкций», — отметил Ефимов.

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