В Москве участок в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что участок в районе Южное Бу﻿тово площадью более 25 га будет реорганизован по решению властей в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

Инвестиции в проект превысят 37 млрд рублей, отметил вице-мэр. По его словам, ежегодный бюджетный эффект от его реализации оценивается более чем в 437 млн рублей.

«Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги», — уточнил Ефимов.

Участок находится на Остафьевском шоссе, в пешей доступности от станции Щербинка МЦД-2.

Ранее издание 360.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщало, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.