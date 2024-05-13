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В Москве участок в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что участок в районе Южное Бу﻿тово площадью более 25 га будет реорганизован по решению властей в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве участок в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Инвестиции в проект превысят 37 млрд рублей, отметил вице-мэр. По его словам, ежегодный бюджетный эффект от его реализации оценивается более чем в 437 млн рублей.

«Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги», — уточнил Ефимов.

Участок находится на Остафьевском шоссе, в пешей доступности от станции Щербинка МЦД-2.

Ранее издание 360.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщало, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.

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