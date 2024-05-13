В Москве участок в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Инвестиции в проект превысят 37 млрд рублей, отметил вице-мэр. По его словам, ежегодный бюджетный эффект от его реализации оценивается более чем в 437 млн рублей.
«Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги», — уточнил Ефимов.
Участок находится на Остафьевском шоссе, в пешей доступности от станции Щербинка МЦД-2.
Ранее издание 360.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщало, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.