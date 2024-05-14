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Белоусов: Шойгу создал современную систему ВС России

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Генерал армии Сергей Шойгу на посту министра обороны России создал современную систему вооружённых сил.
Белоусов: Шойгу создал современную систему ВС России
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил кандидат на пост главы оборонного ведомства Андрей Белоусов.

«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооружённых сил, которые успешно достигают намеченных целей», — цитирует Белоусова ТАСС.

Он добавил, что это станет огромным подспорьем для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Белоусов заявил, что задача СВО заключается в достижении победы с минимальными человеческими потерями.

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