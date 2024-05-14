В Удмуртии 129 девятиклассников будут сдавать экзамен на знание родного языка
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Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова, пишет интернет-издание «Сусанин».
По её словам, в этом году данный предмет для сдачи не выбрал ни один из 11-классников. Вероятно, потому, что он не требуется для поступления в вузы, заметила министр.
Также при сдаче экзамена по удмуртскому языку дополнительные баллы для поступлении в учреждения СПО абитуриентам начисляться не будут.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.