В Удмуртии 129 девятиклассников будут сдавать экзамен на знание родного языка

В Удмуртии 129 учащихся девятых классов школ в этом году будут сдавать экзамен на знание родного, удмуртского языка.

Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова, пишет интернет-издание «Сусанин».

По её словам, в этом году данный предмет для сдачи не выбрал ни один из 11-классников. Вероятно, потому, что он не требуется для поступления в вузы, заметила министр.

Также при сдаче экзамена по удмуртскому языку дополнительные баллы для поступлении в учреждения СПО абитуриентам начисляться не будут.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.