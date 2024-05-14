Пермские вузы дадут поступающим дополнительные баллы за олимпиады и волонтёрство

Министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства заявила, что в этом году абитуриенты при поступлении в региональные вузы смогут получить дополнительные баллы за участие в олимпиадах и волонтёрскую работу.

Об этом информирует URA.RU.

Например, в ПНИПУ можно получить до десяти баллов за школьную олимпиаду ЛУКОЙЛа по физике и математике и пять баллов — за краевую политехническую олимпиаду, отметила Кассина.

По её словам, ПГГПУ также установил дополнительные баллы за участие в олимпиадах, а ПГМУ — за работу в региональном проекте «Открытый университет».

Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.