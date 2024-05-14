RT в Telegram
Подпишись

Пермские вузы дадут поступающим дополнительные баллы за олимпиады и волонтёрство

Короткая ссылка
Министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства заявила, что в этом году абитуриенты при поступлении в региональные вузы смогут получить дополнительные баллы за участие в олимпиадах и волонтёрскую работу.
Пермские вузы дадут поступающим дополнительные баллы за олимпиады и волонтёрство
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

Например, в ПНИПУ можно получить до десяти баллов за школьную олимпиаду ЛУКОЙЛа по физике и математике и пять баллов — за краевую политехническую олимпиаду, отметила Кассина.

По её словам, ПГГПУ также установил дополнительные баллы за участие в олимпиадах, а ПГМУ — за работу в региональном проекте «Открытый университет».

Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить