Пермские вузы дадут поступающим дополнительные баллы за олимпиады и волонтёрство
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Об этом информирует URA.RU.
Например, в ПНИПУ можно получить до десяти баллов за школьную олимпиаду ЛУКОЙЛа по физике и математике и пять баллов — за краевую политехническую олимпиаду, отметила Кассина.
По её словам, ПГГПУ также установил дополнительные баллы за участие в олимпиадах, а ПГМУ — за работу в региональном проекте «Открытый университет».
Ранее сообщалось, что пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана.