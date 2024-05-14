Психолог Грязев: нарциссичные родители могут любить одних детей больше других

Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев выразил мнение, что нарциссические родители могут по-разному относиться к собственным детям. Это зависит от того, соответствует ли жизненный выбор детей родительским ожиданиям.

«Не каждый ребёнок готов реализовывать надежды своих матери или отца, а вместо этого идёт своей дорогой, сильно отличающейся от намеченной родителями. По этой причине он рискует стать большим маминым или папиным разочарованием», — констатировал специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Напротив, любимчиком может оказаться тот, кто следует целям, установленным нарциссическими родителями, отметил Грязев.

По словам психолога, если же родители дают детям право на самостоятельность, то спокойнее воспринимают их выбор и его последствия, включая негативные.

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