Психолог Грязев: нарциссичные родители могут любить одних детей больше других
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«Не каждый ребёнок готов реализовывать надежды своих матери или отца, а вместо этого идёт своей дорогой, сильно отличающейся от намеченной родителями. По этой причине он рискует стать большим маминым или папиным разочарованием», — констатировал специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
Напротив, любимчиком может оказаться тот, кто следует целям, установленным нарциссическими родителями, отметил Грязев.
По словам психолога, если же родители дают детям право на самостоятельность, то спокойнее воспринимают их выбор и его последствия, включая негативные.
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